Torturato a 15 anni in galera per 9 | storia di Ahmad Manasra ragazzo palestinese

Nella giornata di giovedi 10 aprile,è uscito dal carcere di Nafha. È uscito dal carcere, ma non è libero. Perché certe gabbie non hanno bisogno di sbarre per restare chiuse. Aveva solo trediciquando le forze israeliane lo arrestarono. Lo ricordano in molti per quel video straziante diventato virale, in cui un bambino smarrito e tremante, ripete meccanicamente: “Non ricordo!”. Un’espressione semplice, quasi banale, assurge a sintesi di un’intera infanzia tormentata dalla violenza, dal trauma e dall’oblio.e suo cugino Hassan erano due adolescenti di quindici, ancora ragazzi quando rimasero coinvolti in un episodio di accoltellamento a Gerusalemme Est. Hassan morì sul colpo, falciato dai proiettili israeliani.sopravvisse per miracolo dopo essere stato investito da un’auto, lasciato a terra con il cranio fratturato.