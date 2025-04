Forum Novum e Via Traiana | a Paduli istituzioni e studenti fanno rete per il patrimonio storico

Paduli. Presso il Palazzo Ducale si è tenuto il convegno conclusivo dell'evento "Percorso didattico e multimediale sul patrimonio storico", che si inserisce nel progetto "Valorizzazione dei siti di interesse storico e culturale nei comuni di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte", finanziato dal Ministero della Cultura con risorse del PNRR."Non stiamo reagendo bene al riconoscimento prestigioso che l'Unesco ha concesso ad una delle perle dello straordinario scrigno del patrimonio archeologico, storico, culturale italiano, la Via Appia "Regina Viarum".Angela Maria Ferroni, responsabile tecnico-scientifico della candidatura Unesco ed animatrice del programma ministeriale ha esortato ad un degno supporto per la "Via Appia Regina Viarum".

