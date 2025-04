Quotidiano.net - Larry Fink di BlackRock: Stati Uniti vicini alla recessione, sorpreso dai dazi di Trump

Glisono "moltose non addirittura già in". Lo ha detto l'a.d di, sottolineando di essere rimastodaidi Donald, che sono "andati al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare nei miei 49 anni in finanza". "Questa non è Wall Street contro Main Street", ha spiegatoperché il calo dei mercati azionari "colpisce i risparmi di milioni di persone ordinarie". "L'incertezza e l'ansia sul futuro andamento dei mercati dominano le conversazioni fra i clienti. Abbiamo già assistito a periodi come questo, caratterizzati da grandi cambiamenti strutturali, come la crisi finanziaria, il Covid e la corda dell'inflazione nel 2022", ha aggiunto