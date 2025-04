Come cambiano le autolinee | 400mila euro e 18 mesi di lavori per la riqualificazione

400mila euro, e lavori per 18 mesi. La stazione delle autolinee di Latina in via Cervone sarà ristrutturata, grazie a un protocollo siglato tra Comune, Regione Lazio e Cotral, società cui sarà affidata una parte dell’immobile in gestione per 20 anni. In particolare, il piano. Latinatoday.it - Come cambiano le autolinee: 400mila euro e 18 mesi di lavori per la riqualificazione Leggi su Latinatoday.it Un investimento di, eper 18. La stazione delledi Latina in via Cervone sarà ristrutturata, grazie a un protocollo siglato tra Comune, Regione Lazio e Cotral, società cui sarà affidata una parte dell’immobile in gestione per 20 anni. In particolare, il piano.

