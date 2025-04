Ilrestodelcarlino.it - Tangenziale bloccata oggi a Bologna per il sit-in dei sindacati contro le morti sul lavoro

, 11 aprile 2025 –per chiedere “zerosul” . Intorno alle 15.30 di, il sit-in deiall'altezza dell'uscita 4 è diventato un corteo diretto verso il luogo dove Francesco D’Alò – operaio interinale di un’agenzia di somministrazione - è stato travolto all’alba di giovedì, mentre stava lavorando in un cantiere di Autostrade per l'Italia. (DIRE), 11 apr. - Sit-in deisulladi, nel tratto dove ieri ha perso la vita Francesco D'Al Sono all’incirca 200 i lavoratori dei settori edilizia e metalmeccanica radunatasi in via del Triumvirato, nell'ambito delle due ore di sciopero indette da Fillea e Fiom-Cgil, Feneal e Uilm-Uil e Fim-Cisl territoriali per chiedere “maggiore sicurezza nei luoghi di”. Il presidio ha visto fondersi in unico scenario diversi colori: il bianco dei caschetti indossati dagli scioperanti, il nero della fascia sul braccio in segno di lutto e il colore della propria sigla sindacale di appartenenza, quindi rosso, blu o verde.