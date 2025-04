Disordini malori per abuso di alcol e un ferito | discoteca chiusa per 15 giorni

Disordini, malori per abuso di alcol e anche un ferito nel computo degli episodi e delle segnalazioni che hanno portato alle verifiche da parte delle forze dell’ordine e oggi alla decisione del questore di Lecce di disporre la chiusura, per quindici giorni, di un locale discoteca di Torre. Lecceprima.it - Disordini, malori per abuso di alcol e un ferito: discoteca chiusa per 15 giorni Leggi su Lecceprima.it LECCE –perdie anche unnel computo degli episodi e delle segnalazioni che hanno portato alle verifiche da parte delle forze dell’ordine e oggi alla decisione del questore di Lecce di disporre la chiusura, per quindici, di un localedi Torre.

