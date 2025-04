Cina triangolazioni con il Sudamerica per aggirare i dazi USA | la nuova strategia commerciale di Pechino

Cina ha già pronto un piano per aggirare i dazi statunitensi che, sotto la presidenza di Donald Trump, sono saliti fino a un vertiginoso 145%. Tra svalutazione dello yuan, limiti all’export di terre rare e manovre diplomatiche, Pechino punta ora su una delle sue armi più efficaci: la rete di porti commerciali costruita in anni di investimenti strategici. Al centro di tutto c’è la triangolazione, una tecnica ben rodata nel commercio internazionale.Fino a oggi, la Cina si era appoggiata soprattutto su Vietnam e Thailandia, sfruttandone le infrastrutture costiere per inoltrare le merci verso il mercato americano. Ma anche quei canali stanno diventando problematici: l’amministrazione Trump ha esteso i dazi anche a quei Paesi, con tariffe del 46% sul Vietnam e 36% sulla Thailandia.La recente moratoria di 90 giorni, annunciata dal presidente americano il 9 aprile, ha temporaneamente riportato tutte le tariffe al 10%, ma il futuro è tutt’altro che chiaro. Thesocialpost.it - Cina, triangolazioni con il Sudamerica per aggirare i dazi USA: la nuova strategia commerciale di Pechino Leggi su Thesocialpost.it Laha già pronto un piano perstatunitensi che, sotto la presidenza di Donald Trump, sono saliti fino a un vertiginoso 145%. Tra svalutazione dello yuan, limiti all’export di terre rare e manovre diplomatiche,punta ora su una delle sue armi più efficaci: la rete di porti commerciali costruita in anni di investimenti strategici. Al centro di tutto c’è la triangolazione, una tecnica ben rodata nel commercio internazionale.Fino a oggi, lasi era appoggiata soprattutto su Vietnam e Thailandia, sfruttandone le infrastrutture costiere per inoltrare le merci verso il mercato americano. Ma anche quei canali stanno diventando problematici: l’amministrazione Trump ha esteso ianche a quei Paesi, con tariffe del 46% sul Vietnam e 36% sulla Thailandia.La recente moratoria di 90 giorni, annunciata dal presidente americano il 9 aprile, ha temporaneamente riportato tutte le tariffe al 10%, ma il futuro è tutt’altro che chiaro.

