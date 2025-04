Centro storico il Comune sospende la Ztl in occasione della Settimana Santa

della Settimana Santa. Lo hanno deciso il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore comunale alla Mobilità, Maurizio Carta. La momentanea sospensione della Ztl nel Centro storico è inclusa in una ordinanza dell'ufficio Traffico e sarà valida dalle 8 di giovedì 17 aprile.

Centro storico, il Comune sospende la Ztl in occasione della Settimana Santa. Sospensione del servizio di pulizia strade con autospazzatrice. Ordine e sicurezza Pubblica: il Questore della provincia di Firenze sospende la licenza per 30 giorni di un'attività commerciale del centro di Firenze per aver somministrato sostanze alcoliche a minori.. Il Comune di Verona ha deciso di sospendere l'ingresso a un euro alla Casa di Giulietta nella prima domenica del mese. Movida, sospensione temporanea nuova ordinanza emissioni acustiche. Lavori edili nel Centro Storico e imbiancatura facciate: ecco le novità.

