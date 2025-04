Accusati di maltrattamenti sulle figlie | confermato il braccialetto elettronico per l’ex consigliere Singh e la moglie

confermato il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per l'ormai ex consigliere comunale di opposizione Balwinder Singh e la moglie entrambi indagati per maltrattamenti ai danni delle figlie. Leggi su Fanpage.it È statoil divieto di avvicinamento, con, per l'ormai excomunale di opposizione Balwindere laentrambi indagati perai danni delle

Accusati di maltrattamenti sulle figlie: confermato il braccialetto elettronico per l'ex consigliere Singh e la moglie. Ex consigliere violento: per Singh e la moglie confermato il braccialetto elettronico, domiciliari al figlio. Brescia, confermato il braccialetto elettronico per l’ex consigliere comunale Singh. Balwinder Singh indagato per maltrattamenti sulle figlie, consigliere di Brescia col braccialetto elettronico. Caso Singh, Castelletti contro il centrodestra: "Da quanto sapeva dei maltrattamenti?". Loggia, il consigliere Singh indagato per maltrattamenti sulle figlie. Ne parlano su altre fonti

Accusati di maltrattamenti sulle figlie: confermato il braccialetto elettronico per l’ex consigliere Singh e la moglie - È stato confermato il divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, per l'ormai ex consigliere comunale di opposizione Balwinder Singh e la ... (fanpage.it)

Ex consigliere violento: per Singh e la moglie confermato il braccialetto elettronico, domiciliari al figlio - Il Riesame non ha accolto le richieste del difensore, i coniugi accusa di maltrattamenti hanno ancora il divieto di avvicinamento alle due figlie ... (msn.com)

Brescia, maltrattava le due figlie consigliere comunale indagato - In casa botte e soprusi alle figlie che volevano vivere all’occidentale, in consiglio comunale pronto a spendersi per l’importanza dell’integrazione multiculturale e della convivenza. Un biglietto dat ... (informazione.it)