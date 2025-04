Ancona caldo torrido nelle classi Lezione da incubo al Savoia tra condizionatori out e depuratori rotti | La Provincia ci rimbalza

Ancona - condizionatori spenti, depuratori che non funzionano (dovrebbero prendere aria da fuori, purificandola e rimettendola all?interno) e giornali alle finestre per ricercare le zone. Corriereadriatico.it - Ancona, caldo torrido nelle classi. Lezione da incubo al Savoia tra condizionatori out e depuratori rotti: «La Provincia ci rimbalza» Leggi su Corriereadriatico.it spenti,che non funzionano (dovrebbero prendere aria da fuori, purificandola e rimettendola all?interno) e giornali alle finestre per ricercare le zone.

Ancona, caldo torrido nelle classi. Lezione da incubo al Savoia tra condizionatori out e depuratori rotti: «La. Ne parlano su altre fonti

Ancona, caldo torrido nelle classi. Lezione da incubo al Savoia tra condizionatori out e depuratori rotti: «La Provincia ci rimbalza» - ANCONA - Condizionatori spenti, depuratori che non funzionano (dovrebbero prendere aria da fuori, purificandola e rimettendola all’interno) e giornali alle finestre per ricercare le ... (msn.com)

Cuccioli abbandonati salvati dal caldo torrido trovano una nuova vita in famiglie amorevoli - L'articolo Cuccioli abbandonati salvati dal caldo torrido trovano una nuova vita in famiglie amorevoli proviene da Vita da Cani. Cuccioli abbandonati salvati dal caldo torrido trovano una nuova ... (msn.com)