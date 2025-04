L' evento di Pasqua dell' Associazione Anti Degrado | a Sappanico dolci e colombe per tutti

Torna il classico evento di Pasqua dell'Associazione "Anti Degrado". Appuntamento a Sappanico sabato 12 aprile: "Manteniamo le tradizioni. La nuova presidente prosegue tutte le iniziative nate da Paolo Baggetta (venuto a mancare ormai due anni fa). L'Associazione AntiDegrado sempre vicino ai.

