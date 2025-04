Atp Montecarlo 2025 De Minaur in semifinale | travolto Dimitrov

Alex De Minaur vola in semifinale all'Atp Montecarlo 2025, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. L'australiano nei quarti si è sbarazzato con un netto 6-0, 6-0 in soli 44 minuti di gioco del bulgaro Grigor Dimitrov. Ora attende il vincitore del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas.

