Benevento panetto di hashish nascosto in cucina | 27enne arrestato con bilancino e coltello sporco di droga

Benevento è stato arrestato per spaccio di hashish. Trovati droga e bilancino durante una perquisizione. Notizie.virgilio.it - Benevento, panetto di hashish nascosto in cucina: 27enne arrestato con bilancino e coltello sporco di droga Leggi su Notizie.virgilio.it Un ventisettenne diè statoper spaccio di. Trovatidurante una perquisizione.

Benevento, panetto di hashish nascosto in cucina: 27enne arrestato con bilancino e coltello sporco di droga. Detenuto con la droga nell'ano, la sorella condannata per avergliela portata. Ne parlano su altre fonti

Benevento, panetto di hashish nascosto in cucina: 27enne arrestato con bilancino e coltello sporco di droga - Un ventisettenne di Benevento è stato arrestato per spaccio di hashish. Trovati droga e bilancino durante una perquisizione. (virgilio.it)

Benevento, sorpreso con un panetto di hashish in casa: arrestato 27enne - Nel corso della mattinata odierna la Polizia di Stato ha tratto in arresto un ventisettenne del posto, pregiudicato, residente nel capoluogo, per detenzione ai fini di spaccio di hashish. L’arresto sc ... (ntr24.tv)

Benevento, integratori non autorizzati e hashish: denunciato il titolare di un negozio - Qui i carabinieri hanno trovato 1,5 grammi di hashish. Un quantitativo di stupefacenti che ha fatto scattare per il commerciante la segnalazione alla Prefettura di Benevento quale assuntore di ... (ilmattino.it)