Inviato Usa Witkoff incontra Putin

Inviato di Trump, Steve Witkoff, è in Russia, a San Pietroburgo, dove è in corso l'incontro con Vladimir Putin. In precedenza, il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, aveva riferito che i due parleranno "finché sarà necessario" e che l'incontro sarà occasione per esprimere le "preoccupazioni" di Mosca sulla "soluzione della questione ucraina". La scorsa settimana Witkoff ha ricevuto a Washington l'Inviato russo Dmitriev. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.58 L'di Trump, Steve, è in Russia, a San Pietroburgo, dove è in corso l'incontro con Vladimir. In precedenza, il portavoce del presidente russo, Dmitri Peskov, aveva riferito che i due parleranno "finché sarà necessario" e che l'incontro sarà occasione per esprimere le "preoccupazioni" di Mosca sulla "soluzione della questione ucraina". La scorsa settimanaha ricevuto a Washington l'russo Dmitriev.

Media, oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin. Inviato Usa Witkoff incontra Putin. Oggi l'inviato statunitense Witkoff incontra Putin. Ucraina: inviato Usa Witkoff atterrato a Mosca, incontro a breve con Putin. Media, oggi l’inviato Usa Witkoff incontra Putin. Ucraina, Trump frustrato manda Witkoff da Putin: l'ultimatum. Ne parlano su altre fonti

Media, oggi l'inviato Usa Witkoff incontra Putin - L'inviato del presidente Trump Steve Witkoff è in Russia e dovrebbe incontrare oggi il presidente Vladimir Putin. Lo scrive Axios. (ANSA) ... (msn.com)

Inviato Usa Witkoff incontra Putin - 16.58 Inviato Usa Witkoff incontra Putin L'inviato di Trump, Steve Witkoff, è in Russia, a San Pietroburgo, dove è in corso l'incontro con Vladimir Putin. In precedenza, il portavoce del presidente ru ... (servizitelevideo.rai.it)

Ucraina: alta tensione Usa-Russia. Witkoff incontra Putin, Trump pronto all'ultimatum. Cosa sta succedendo - Il presidente Usa: "Mosca deve muoversi". Stando a una fonte del sito americano Axios gli Stati Uniti sono pronti a introdurre nuove sanzioni. Nel mirino in particolare il petrolio e la flotta ombra. (quotidiano.net)