Onorificenza prestigiosa per Sandro Sarri

Sandro Sarri, presidente di Casa Thevenin e della sezione aretina degli arbitri di calcio, è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

