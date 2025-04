Acquario di Roma quando aprirà? Gli ultimi aggiornamenti

Leggi su Funweek.it

Di fronte al Laghetto dell’EUR, immerso tra l’architettura razionalista e i grandi viali del quartiereno, si trova una struttura misteriosa: l’di. O meglio, quello che doveva essere l’di. Il progetto “Mediterraneum – Sea LifeAquarium”, annunciato per la prima volta nel 2014, poi nel 2018, infine dato per certo a dicembre 2022 e ancora entro l’8 dicembre 2024, è oggi – aprile 2025 – un grande punto interrogativo.L’diriuscirà ad entrare nella ‘rete’ del uovo brand Eur District?Ieri, 9 Aprile 2025, durante l’evento di presentazione del brand “Eur District”, abbiamo chiesto direttamente a Titti Di Salvo, presidente del Municipio IXEur: “Anche l’difarà parte prima o poi di Eur District? Checi sono?”“La domanda va rivolta in primis a Eur Spa.