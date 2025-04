Al via Lo sport come strumento di crescita | tra i relatori l' ex-Serie A Cioffi

sport come strumento di crescita Sociale e Culturale" l'iniziativa promossa da Panathlon Club Prato, Salesiani per il Sociale – Prato, Coiano Santa Lucia Prato Social Club e Confartigianato Imprese Prato. Un percorso che si compone di tre appuntamenti che offriranno un'occasione di confronto e approfondimento sullo sport come veicolo di valori, educazione e inclusione sociale. Il primo appuntamento ad ingresso libero è previsto per le 9:30 di sabato 12 aprile, presso l'Auditorium di Confartigianato in viale Montegrappa, con il primo seminario, dal titolo "Il Fair Play come strumento educativo". Tanti i temi che saranno affrontati dal funzionario di Confartigianato Imprese Prato Stefano Chini: la promozione del rispetto delle regole e degli avversari, che sarà trattato da Nicola Stefanini (vice-presidente Associazione Italiana Arbitri FIGC sezione di Prato) l'importanza del lavoro di squadra e della collaborazione, (con l'allenatore ed ex-calciatore di Serie A Gabriele Cioffi) e l'educazione alla sconfitta e la gestione delle emozioni che sarà trattato dal terzo relatore, Enrico Gabrielli (responsabile Scuola Calcio FIGC regionale ed ex insegnante di scienze motorie).

