It.insideover.com - Prada rileva Versace, l’unione di due stili di successo per un trionfo di italianità

Gianniaveva una personalità e un tratto creativo affascinati e unici. Una fantasia talmente distintiva, che non è stato difficile in tutti questi anni dalla sua morte (fu assassinato a Miami nell’ormai lontano 15 luglio 1997) mantenere quel filo rosso nelle collezioni, non solo di moda, ma anche nella profumeria e nell’home design, che ha aiutato la Maison a restare viva e amatissima in tutto il mondo. L’anima di Gianni è sempre stata lì, presente, prima di tutto nel cuore dei fratelli Santo e soprattutto di Donatella, che solo un mese fa ha ceduto il ruolo di direttore creativo del marchio e assunto quello di chief brand ambassador, in qualità di portavoce globale ufficiale e responsabile dei progetti benefici e filantropici. Al suo posto ora c’è Dario Vitale, designer proveniente dall’ufficio stile di Miu Miu, marchio didel Gruppo, che nel corso di tre anni ha triplicato il fatturato, passando da circa 400 milioni di euro di fatturato a superare il miliardo.