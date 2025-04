Unlimitednews.it - 505 organi trapiantati in Emilia-Romagna nel 2024

Leggi su Unlimitednews.it

BOLOGNA (ITALPRESS) – Undi ottimo livello, che ha fatto registrare ancora una volta un numero disuperiore a 500, esattamente 505, e 335 donatori (in lieve aumento, +10, rispetto all’anno precedente). E il primo trimestre 2025 con dati ancora più positivi: al 31 marzo sono 82 i donatori segnalati (+2 rispetto allo stesso periodo del) e 53 quelli utilizzati (+2); in crescita sia i trapianti, con 141 già effettuati nel 2025 (+10), sia i prelievi di cornee: 607 (44 in più).Sono i numeri dell‘, che conferma la sua forte attrattività anche in questo ambito sanitario di altissima specializzazione: oltre il 40% dei pazientiproviene da fuori regione, così come una gran parte delle persone in lista d’attesa per trapianto. Nella Giornata nazionale per la donazione e il trapianto die tessuti, che ricorre oggi, 11 aprile, un bilancio dell’attività svolta è stato presentato in conferenza stampa, in Regione a Bologna, dall’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi e da Alberto Bortolami, responsabile Qualità delle cure reti e percorsi settori assistenza ospedaliera della Direzione generale Sanità e Welfare.