Quotidiano.net - Commissione Ue valuta sospensione del Patto di stabilità per rafforzare difesa

L'ipotesi di unatotale deldicon la clausola generale di salvaguardia è statata dallaUe negli "attuali sviluppi geopolitici" e su "come possiamole nostre capacità die l'industria della. Uno dei motivi per cui abbiamo optato per le clausole di salvaguardia nazionali era che la clausola generale richiede una grave recessione economica nell'Ue o nell'area dell'euro". E ora "non è soddisfatta". "Stimiamo ancora una crescita economica nell'Ue, anche tenendo conto dell'effetto dei dazi di Trump". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis.