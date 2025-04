Juventusnews24.com - Juventus in lotta per la Champions League, ma Tudor non vuole distrazioni: «Si diverte chi fa calcoli, a noi non cambia niente. Questa cosa conta zero!»

di RedazioneNews24inper laha dettoalla vigilia della sfida casalinga contro il LecceIn conferenza stampa alla vigilia di Juve Lecce, Igorha parlato della corsa. Le dichiarazioni del tecnico bianconero.SEI SQUADRE INPER LA– «Per me e i ragazzi non, per chi fasi. Domani alle 20.45 ho una guerra, si mette il casco e si fanno le cose giuste. Si finisce e ci si concentra sul prossimo allenamento. Non si fanno, solo focus, sul prossimo allenamento e la prossima gara. Il resto0, concentrati su di noi e la nostra crescita».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI JUVE LECCE