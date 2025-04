.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 26^ giornata

In C1 il Cerreto d’Esi e il Pietralacroce si giocano l’accesso ai play-off, il Chiaravalle vuole evitare i play-out. In C2/A il Castelbellino deve vincere contro il Mantovani Ancona per ottenere la promozione in C1 davanti al proprio pubblico. L’Avis Arcevia sogna l’aggancio al Verbena per ottenere la salvezza diretta. L’Acli Villa Musone in lotta con il Castelraimondo per evitare la retrocessione immediata dal girone BVALLESINA, 11 aprile– Oggi si giocano le gare26^ e ultimadiC1 e C2 dia 5 e alcune nostre squadre sono ancora in lotta per raggiungere gli obiettivi stagionali. Su tutte il Castelbellino, che oggi si gioca la promozione inC1 in casa. Ma andiamo a scoprire con ordine i match instasera venerdì 11 aprile.C1 InC1, a parte la promozione direttaFermana e la retrocessione già consolidata del Pianaccio, gli altri verdetti si decidono stasera.