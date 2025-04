361magazine.com - Shaila Gatta preoccupa i fan: lo sfogo

i fan mostrando il suo corpo. Ecco losocial dell’ex gieffinasi mostra dopo la finale del Grande Fratello completamente differente. La giovane ballerina dall’eliminazione alla rottura con Lorenzo Spolverato ha iniziato a vivere dei giorni tristi e difficili. Leggi ancheVerissimo, gli ospiti del 12 e 13 aprile 2025 Ecco cosa emerge dal webNelle ultime ore l’ex gieffina ha mostrato il suo corpo tra le stories Instagram. La ballerina ha svelato il suo peso affidando ai social un lungo:“-4,5Kg. Oggi sono cosi. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene.Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l’odio mediatico e i giudizi costanti. Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone.Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così”.