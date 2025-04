Thesocialpost.it - Trieste, Alessio Milan trovato morto nel golfo: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Leggi su Thesocialpost.it

Saràa fare luce sulla morte di, il 29enne venetosenza vita nelle acque deldinelle scorse ore. La Procura diha disposto l’esame post mortem, che comprenderà anche accertamenti tossicologici, per ricostruire con precisione le, i tempi e le modalità del.Leggi anche: Trump perde la pazienza, consegnato l’ultimatum a Mosca: “Tregua entro Aprile”La tragica scoperta è avvenuta nella mattinata di giovedì 10 aprile, quando una barca di passaggio ha notato una sagoma galleggiare in acqua, al largo del quartiere di Grignano, vicino al confine della Riserva marina di Miramare. Immediato l’allarme alle autorità, ma quando sono arrivate le unità della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco, per il giovane non c’era più nulla da fare.