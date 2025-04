Il Signore degli Anelli | alcuni membri del cast originale parlano di un loro ritorno nel franchise

Signore degli Anelli: alcuni membri del cast originale parlano di un loro ritorno nel franchiseLa permanenza di Peter Jackson nella Terra di Mezzo non si è ancora conclusa e il cast originale dei film de Il Signore degli Anelli ha rivelato se sarebbe disposto a tornare nel franchise. Nel maggio del 2024, è infatti stato rivelato che una serie di nuovi film spinoff erano in preparazione, con l’imminente The Hunt for Gollum che sarebbe stato il primo film live-action del franchise dopo la trilogia de Lo Hobbit. Mentre la regia del nuovo film del franchise è stata affidata a Andy Serkis (anche interprete di Gollum), Jackson sarà produttore insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens.Ora, all’AwesomeCon di quest’anno, Joe Deckelmeier di ScreenRant ha ospitato un panel con i membri originali del cast, Liv Tyler (Arwen), John Rhys-Davies (Gimli), Sean Astin (Samwise) e Orlando Bloom (Legolas). Leggi su Cinefilos.it Ildeldi unnelLa permanenza di Peter Jackson nella Terra di Mezzo non si è ancora conclusa e ildei film de Ilha rivelato se sarebbe disposto a tornare nel. Nel maggio del 2024, è infatti stato rivelato che una serie di nuovi film spinoff erano in preparazione, con l’imminente The Hunt for Gollum che sarebbe stato il primo film live-action deldopo la trilogia de Lo Hobbit. Mentre la regia del nuovo film delè stata affidata a Andy Serkis (anche interprete di Gollum), Jackson sarà produttore insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens.Ora, all’AwesomeCon di quest’anno, Joe Deckelmeier di ScreenRant ha ospitato un panel con ioriginali del, Liv Tyler (Arwen), John Rhys-Davies (Gimli), Sean Astin (Samwise) e Orlando Bloom (Legolas).

