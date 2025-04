Sabato di Ruolo - La notte della Luna Rossa

della seconda edizione di Sabato di Ruolo!Protagonista di questo emozionante viaggio sarà "La notte della Luna Rossa." Un’avventura mozzafiato sotto un cielo incantato!Ricordiamo che l'evento è accessibile a tutti i. Trevisotoday.it - Sabato di Ruolo - La notte della Luna Rossa Leggi su Trevisotoday.it Il Parco degli Alberi Parlanti vi aspetta con un nuovo appuntamentoseconda edizione didi!Protagonista di questo emozionante viaggio sarà "La." Un’avventura mozzafiato sotto un cielo incantato!Ricordiamo che l'evento è accessibile a tutti i.

Il cielo del mese – Marzo 2025. Arriva la "Luna della Lunga Notte": ci saranno tre giorni di luna piena a dicembre. Ansia da luna piena: mito o realtà? La verità tra scienza e credenze popolari. Giovedì 31 ottobre la Festa di Halloween con lo spettacolo Luna racconta.... Il mese di Ramadan inizia la notte di sabato 1° marzo. Il primo giorno di digiuno sarà domenica 2 marzo. LUNA, la base a Colonia che simula la superficie lunare sulla Terra: ecco com'è fatta e a cosa serve. Ne parlano su altre fonti

Stasera magnifico allineamento celeste tra la Luna, Marte e due stelle: a che ora vederlo - La sera del 5 aprile, dopo le 20:00, il cielo sarà impreziosito da un meraviglioso allineamento celeste con la Luna, Marte e le due stelle Castore e Polluce ... (fanpage.it)

Ora legale: in funzione nella notte tra sabato e domenica; dormiremo un’ora in meno - Arriva l'ora legale: accade come ogni anno l'ultimo fine settimana di marzo, precisamente nella notte tra sabato 29 e domenica 30. Alle due di notte le lancette balzano avanti di un'ora. (msn.com)