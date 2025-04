Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa nel primo pomeriggio. Non è la prima

Una lievediè stata registrata neldi oggi, suscitando l’attenzione degli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il sisma, di bassa intensità, non ha causato danni né è stato percepito dalla popolazione, ma rappresenta un nuovo segnale dell’attività sismica che interessa periodicamente alcune aree del territorio.Il rilevamento è avvenuto alle 14:54, quando i sismografi dell’Ingv hanno individuato il movimento tellurico. Si tratta di un evento isolato e al momento non si registrano repliche o altre anomalie collegate alla. La Protezione Civile ha confermato che non sono stati attivati protocolli d’emergenza.L’epicentro è stato localizzato a Porto Torres, nel nord-ovest della Sardegna, a una profondità di 11 chilometri.