Fabrizio Fabrizi, stroncato da un malore mercoledì sera mentre stava facendo una passeggiata a Firenze. aveva 60 anni e nel Balcone delle Marche era. Corriereadriatico.it - Infarto sulla strada mentre passeggia, il cingolano Fabrizio Fabrizi muore a Firenze: aveva 60 anni Leggi su Corriereadriatico.it CINGOLI Choc a Cingoli per la morte di, stroncato da un malore mercoledì serastava facendo unata a60e nel Balcone delle Marche era.

Infarto sulla strada mentre passeggia, il cingolano Fabrizio Fabrizi muore a Firenze: aveva 60 anni - CINGOLI Choc a Cingoli per la morte di Fabrizio Fabrizi, stroncato da un malore mercoledì sera mentre stava facendo una passeggiata a Firenze. Aveva 60 anni e nel Balcone delle Marche ...

