Doctor Who | Rivelazioni sulla Nuova Compagna e il Ritorno di Millie Gibson!

Doctor Who, in uscita il 12 aprile 2025, promette scintille! Russel T Davies e Ncuti Gatwa hanno preparato una stagione ricca di sorprese e apparizioni speciali. Le ultime indiscrezioni riguardano la Nuova Compagna del Dottore e il Ritorno di Millie Gibson, con dettagli entusiasmanti che ti faranno impazzire! Varada Sethu: Un Ritorno Inatteso e RivoluzionarioUna delle novità più interessanti è l'arrivo di Varada Sethu nel ruolo della Nuova Compagna. L'attrice, già apparsa in un episodio precedente, interpreterà un personaggio completamente diverso. Come ha affermato la stessa Sethu: è entusiasta di questa opportunità e non vedeva l'ora di tornare sul set. Ma Russel T Davies aggiunge che il Dottore dovrà rincorrere Belinda (il personaggio di Sethu) che ha già iniziato il suo percorso. Leggi su Mistermovie.it La quindicesima stagione diWho, in uscita il 12 aprile 2025, promette scintille! Russel T Davies e Ncuti Gatwa hanno preparato una stagione ricca di sorprese e apparizioni speciali. Le ultime indiscrezioni riguardano ladel Dottore e ildi, con dettagli entusiasmanti che ti faranno impazzire! Varada Sethu: UnInatteso e RivoluzionarioUna delle novità più interessanti è l'arrivo di Varada Sethu nel ruolo della. L'attrice, già apparsa in un episodio precedente, interpreterà un personaggio completamente diverso. Come ha affermato la stessa Sethu: è entusiasta di questa opportunità e non vedeva l'ora di tornare sul set. Ma Russel T Davies aggiunge che il Dottore dovrà rincorrere Belinda (il personaggio di Sethu) che ha già iniziato il suo percorso.

