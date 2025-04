Morti da Covid in Molise Cassazione | Reato di epidemia colposa integrabile da condotta omissiva FdI | Si aprono nuovi scenari processuali

Covid-19": "Pronti a riportare il caso di nuovo davanti alla Procura per fare luce sulle cause delle 800 Morti nella regione" Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una decisione storica hanno stabilito che il delitto Ilgiornaleditalia.it - Morti da Covid in Molise, Cassazione: "Reato di epidemia colposa integrabile da condotta omissiva", FdI: "Si aprono nuovi scenari processuali” Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il legale Iacovino del Comitato "Verità e Dignità Familiari Vittime-19": "Pronti a riportare il caso di nuovo davanti alla Procura per fare luce sulle cause delle 800nella regione" Le Sezioni Unite della Corte dicon una decisione storica hanno stabilito che il delitto

