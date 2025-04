Basket Dr1 play out gara1 Vince la Pallacanestro Jesi perde il Basket Academy Taurus Jesi

play out per il campionato di DR1.Chi Vince si salva, chi perde prenderà parte ad un girone a tre all’italiana per salvarsi. Prossimo turno giovedì 17 aprile, eventuale bella giovedì 24 aprile. La Pallacanestro Jesi ha vinto a P.S.Elpidio (61-75)SPORTING PSE – Pallotti 12, Plescia, Monachesi, Palmucci 7, Malvestiti 10, Marconi, Dolce 2, Federici 9, Mori 14, Corvaro, Ribichini 5, Zannoni 2. All.Del BuonoPallacanestro Jesi – Pandolfi 2, Santarelli, Cingolani, Falaschi 15, Zolfanelli, Sebastianelli, Raponi 11, Pistola 10, Allfonsi 9, Centanni 16, Vita 12. All.RossettiARBITRI – Bertolasi e Di DonatoPARZIALI – 17-22, 18-14, 12-24 Il Basket Academy Taurus Jesi ha perso in casa dell’Ascoli Basket (77-73)ASCOLI Basket – Santini 17, Falcioni 19, Tiranti, Casalini 2, Troiani 8, Amadio, Bernabei 7, Elling 13, Iannotti 11, Celani, Panfini. .com - Basket Dr1 play out gara1 / Vince la Pallacanestro Jesi perde il Basket Academy Taurus Jesi Leggi su .com A P.S.Elpidio il quintetto di ‘Ciccio’ Rossetti, in Ascoli quello di Pizi. Prossimo turno giovedì 17 aprile, eventuale bella giovedì 24 aprileVALLESINA, 11 aprile 2025 – Gara 1 diout per il campionato di DR1.Chisi salva, chiprenderà parte ad un girone a tre all’italiana per salvarsi. Prossimo turno giovedì 17 aprile, eventuale bella giovedì 24 aprile. Laha vinto a P.S.Elpidio (61-75)SPORTING PSE – Pallotti 12, Plescia, Monachesi, Palmucci 7, Malvestiti 10, Marconi, Dolce 2, Federici 9, Mori 14, Corvaro, Ribichini 5, Zannoni 2. All.Del Buono– Pandolfi 2, Santarelli, Cingolani, Falaschi 15, Zolfanelli, Sebastianelli, Raponi 11, Pistola 10, Allfonsi 9, Centanni 16, Vita 12. All.RossettiARBITRI – Bertolasi e Di DonatoPARZIALI – 17-22, 18-14, 12-24 Ilha perso in casa dell’Ascoli(77-73)ASCOLI– Santini 17, Falcioni 19, Tiranti, Casalini 2, Troiani 8, Amadio, Bernabei 7, Elling 13, Iannotti 11, Celani, Panfini.

DR1: gara1 quarti play-off ad Abc e a Basket Time 1° turno play-out a Casarsa. Azzurra, è salvezza al terzo anno in DR1! Doppia vittoria ai play-out con Gradisca. L’agenda settimanale di. Basket - Serie "DR1» maschile. Libertas stasera riceve Carrara. DR1: Muggia, Servolana e Basket Time sono già in semifinale play-off. Basket, Dr1: Tromello batte il Cus e pareggia la differenza canestri (58-67). Ne parlano su altre fonti

Basket Serie DR1. Civatese, il derby è tuo! - La WBT Calolziocorte battuta nettamente (69-52) “Dovevamo fare un grande partita, bravi i miei ragazzi” dichiara coach Pozzi CIVATE – L’Edilcasa Civatese porta a casa il derby contro la WBT Calolzioco ... (msn.com)

Domani la gara due dei Play Off del campionato di Basket DR1. Derby a Cefalù - Le partite di ritorno dei play-off della Divisione Regionale 1 Sicilia ... punterà a gestire il match per assicurarsi il passaggio del turno. ASD Zannella Basket vs. Basket Cefalù 1972 A.S.D. Andata: ... (cefalunews.org)

Basket DR1. Stasera la Maginot cerca l’impresa con Montespertoli - Si avvia verso la conclusione la regular season del campionato di divisione regionale 1 con tanti verdetti ancora da ... (lanazione.it)