Sudan Unhcr | Dopo due anni di guerra 13 milioni di persone fuggite e aiuti in diminuzione

Sudanesi in Europa rimane basso, ma nei primi due mesi dell'anno gli arrivi sono aumentati del 38% rispetto al 2024. L'Agenzia ONU per i Rifugiati: "Crisi più devastante al mondo di persone in fuga"

