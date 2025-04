Puglia viene infettato dalla listeria e muore | sospetti sulle olive in salamoia

olive in un supermercato. Le autorità sanitarie hanno già fatto partire i controlli Tgcom24.mediaset.it - Puglia, viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia Leggi su Tgcom24.mediaset.it La vittima è un 70enne di Trani: avrebbe comprato lein un supermercato. Le autorità sanitarie hanno già fatto partire i controlli

Viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia. L'Asl: "Avviate le verifiche". Puglia, uomo muore dopo aver contratto la listeria. Aveva mangiato olive in salamoia. Listeria nelle olive in salamoia, morto a 70 anni dopo il ricovero per aver contratto l'infezione. Trani, 70enne muore dopo aver contratto infezione da listeria: forse colpa delle olive in salamoia. Muore di meningite causata da listeria, aveva 70 anni. Si indaga per risalire a origine infezione. Trani, 70enne muore per infezione da listeria: sotto esame un lotto di olive in salamoia. Ne parlano su altre fonti

Viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia - Un uomo di 70 anni è morto in ospedale a Bisceglie, in Puglia, dopo essere stato infettato dalla listeria. L'ipotesi è che sia venuto in contatto con il batterio dopo aver mangiato delle olive in sala ... (msn.com)

Viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia. L'Asl: "Avviate le verifiche" - Un uomo di 70 anni è morto in ospedale a Bisceglie, in Puglia, dopo essere stato infettato dalla listeria. L'ipotesi è che sia venuto in contatto con il batterio dopo aver mangiato delle olive in sala ... (today.it)