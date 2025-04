Anteprima24.it - Getta una sigaretta accesa e provoca un incendio, 72enne salvato dalla Polizia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEra svenuto per intossicazione da fumo nei pressi di un deposito in legno che aveva preso fuoco, ma è stato soccorso in extremis edi Stato. E’ accaduto ad Arienzo (Caserta), dove i poliziotti del Commissariato di Maddaloni sono intervenuti su segnalazione di alcuni vicini dell’uomo, un, che avevano visto le fiamme alzarsi dal deposito.Sul posto gli agenti hanno trovato l’anziano esanime sul terreno vicino ad un capanno adibito a deposito, avvolto dal fuoco. Ilè stato immediatamente allontanato dall’e portato in salvo, per poi essere affidato al 118. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. E’ probabile che ad originare le fiamme sia stata unata proprio dalancora, che ha dato fuoco a delle sterpaglie e al deposito.