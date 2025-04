Feedpress.me - È morta Valentina Del Re, la violinista di "Propaganda Live": aveva 44 anni

Leggi su Feedpress.me

all’età di 44Del Re,nota per la partecipazione nell’orchestra di, il programma condotto da Diego Bianchi su La7 . Originaria di Roma, era malata da tempo: due settimane fa era apparsa per l’ultima volta in studio. «Non possiamo non ricordare così la nostra amata. Con noi letteralmente dal primo giorno.fin da quando non si chiamava.