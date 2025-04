Feedpress.me - Dazi, "gli Usa hanno messo in guardia la Cina contro le ritorsioni". L'Ue rilancia negoziati ma minaccia big tech

Leggi su Feedpress.me

L’amministrazione Trump hainlaritorsivi decisi in risposta alle tariffe americane. In una conversazione privata prima dei nuovicinesi - riporta Cnn citando alcune fonti -, lo staff del presidente ha anche esortato Pechino a chiedere un colloquio fra Xi Jinping e Trump. L’avvertimento americano non ha però funzionato e laha annunciatoal.