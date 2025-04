Dayitalianews.com - Brutalmente aggredita in strada dal compagno: salva una donna grazie all’intervento di due agenti fuori servizio. E’ successo in pieno centro a Latina

Aggressione sotto gli occhi dei passanti: una vicenda che scuote ildiPoteva trasformarsi in una tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì in via Curtatone, nel cuore di, dove unaè statadal. Una scena sconvolgente, avvenuta in una zona trafficata, che ha trovato il suo epilogotempestivo di due funzionari della Polizia Locale, liberi dal.L’intervento degli: fermata la furia dell’uomoI due ufficiali si trovavano in transito quando hanno notato la coppia discutere animatamente. I toni accesi e i gesti minacciosi li hanno messi in allerta. Poco dopo, l’uomo ha colpito ripetutamente la compagna, spingendola fino a farla cadere. Glisono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccare l’aggressore, un 45enne originario di Aprilia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali.