Dayitalianews.com - La “Cometa di Pasqua” incanta il cielo: un evento unico da osservare ad aprile

Leggi su Dayitalianews.com

Scoperta a marzo, protagonista delprimaverileÈ stata individuata il 29 marzo, ma è già stata ribattezzata “di” perché il 20, giorno in cui si celebra lacristiana, raggiungerà una luminosità tale da poter essere potenzialmente visibile a occhio nudo.Sebbene non sia garantita la visibilità senza strumenti, sarà sufficiente un binocolo per ammirare uno spettacolo astronomico irripetibile: questaha infatti un periodo orbitale di circa 1,4 milioni di anni, rendendo impossibile un nuovo incontro per le generazioni future.Il suo nome scientifico: C/2025 F2 (Swan)Il vero nome dellaè C/2025 F2 (Swan), precedentemente identificata come Swan25F. È stata individuata dallo strumento Swan a bordo della sonda solare Soho. Questo corpo celeste composto prevalentemente da ghiaccio, già in questi giorni mostra una tenue coda verdastra, ma per ora serve un piccolo telescopio per osservarla chiaramente.