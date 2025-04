Laspunta.it - Il Prefetto di Latina ordina al Sindaco il ripristino della corretta gestione dei rifiuti a Ventotene

Continua la querelle tra ildie la FRZ, la società in house di cui fa parte anche il Comune die che è deputata allo smaltimentoraccolta deiurbani.La vicenda ormai la si conosce con un braccio di ferro tra ile la Società che dura da ormai una settimana. Ma oggi è intervenuta la Prefettura di, che era stata messa al corrente dalla FRZ con una nota a fine marzo, la quale ha intimato aldidi ripristinare le condizioni per garantire tutte le fasiraccolta dei.Una lettera quellaPrefettura che, di fatto, stabilisce le responsabilità. FRZ ha commentato la decisione delcon una nota, che riportiamo integralmente.“Con l’nza n. 0026136 dell’11 aprile 2025, ilha ingiunto aldidi adottare tutti i provvedimenti necessari per ristabilire un sistema di raccolta regolare ed efficiente, dopo la soppressione del centro comunale disposta dalla Giunta il 6 febbraio scorso.