Incidente in via Santa Cecilia ferito un motociclista nello scontro con un' auto

Incidente nel pomeriggio lungo la via Santa Cecilia. Per cause in corso di accertamento uno scooter e un'auto si sarebbero scontrate. A finire a terra il conduncente del mezzo a due ruote. Immediato l'intervento dell'ambulanza che ha preso in cura il ragazzo e lo ha trasportato al pronto soccorso.

