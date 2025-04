I Fantastici Quattro | Gli Inizi Joseph Quinn ha suggerito importanti modifiche per Johnny Storm

Fantastici Quattro: Gli Inizi, Joseph Quinn ha suggerito importanti modifiche per Johnny StormJoseph Quinn si unirà al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Johnny Storm/Torcia Umana in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma l’attore ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly che la sua versione del personaggio è diversa da quelle passate. Chris Evans, ad esempio, ha interpretato Johnny nei due precedenti film dei “Fantastici Quattro” come un playboy presuntuoso e donnaiolo, ma Quinn ritiene che questo non sia più sexy. “È un uomo che porta avanti le cose con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente“, ha detto Quinn di Johnny.“Io e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige stavamo parlando delle precedenti iterazioni di lui e di dove siamo culturalmente. Leggi su Cinefilos.it : Glihapersi unirà al Marvel Cinematic Universe nel ruolo di/Torcia Umana in I: Gli, ma l’attore ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly che la sua versione del personaggio è diversa da quelle passate. Chris Evans, ad esempio, ha interpretatonei due precedenti film dei “” come un playboy presuntuoso e donnaiolo, maritiene che questo non sia più sexy. “È un uomo che porta avanti le cose con molta spavalderia, il che a volte può essere un affronto. Ma è anche divertente“, ha dettodi.“Io e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige stavamo parlando delle precedenti iterazioni di lui e di dove siamo culturalmente.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi – Cast e regista parlano del film. I Fantastici Quattro: Gli Inizi - trailer italiano e tutto quello che c'è da sapere sul reboot di Marvel Studios. Fantastici 4, Joseph Quinn rompe il silenzio su Dottor Destino e i rumor su Sadie Sink. 'I Fantastici 4: Gli Inizi', il lungo reboot sui supereroi futuristici. I Fantastici 4, prima prova costumi 'traumatica' per Joseph Quinn: che fatica entrare in quella tutina!. ‘I Fantastici 4: Gli inizi’, la Marvel lancia in orbita il trailer. Ne parlano su altre fonti

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Joseph Quinn ha suggerito importanti modifiche per Johnny Storm - Joseph Quinn parla del suo Johnny Storm in I Fantastici Quattro: Gli Inizi, rivelando le modifiche suggerite per il personaggio. (cinefilos.it)

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, una bellissima cover animata di EW - Entertainment Weekly ha pubblicato una bellissima cover dedicata a I Fantastici Quattro: Gli Inizi, in cui vediamo la Prima Famiglia Marvel ... (cinefilos.it)

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ecco perché è stato scelto Galactus come villain e non Doom - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)