Terzo Mandato De Luca | La decisione della Corte Costituzionale è una grande idiozia

Il presidenteRegione Campania Vincenzo Deha commentato in diretta social lache ha respinto la legge sul, giudicandola in. Il governatore ha definito la motivazione del verdetto «una. Una stupidaggine del tutto fuori luogo», sottolineando come in altri casi, come quello del Veneto, ilsia stato possibile. Deha poi ricordato che la legge non prevede limiti per altre cariche istituzionali e ha dichiarato: «Un presidente di Regione può esserea casa anche dopo un solo, se i cittadini decidono così. In Campania chi mi ha preceduto alla presidenza è stato sconfitto dopo un solo, lo stesso è successo in Umbria e in Sardegna».De: «C’è un generale declino dello Stato di diritto nel nostro Paese»Nel suo intervento, il presidente campano ha criticato l’atteggiamento delle opposizioni: «La cosa vergognosa è che le forze di opposizione non hanno detto una parola sul principio che su 3 o 4 Regioni per alcune va tutto bene, per una Regione si fa l’impugnativa davanti alla».