Tvzap.it - Mew e Matthew, si è infranto il sogno d’amore nato ad “Amici”: l’annuncio sulla rottura

Personaggi Tv. Mew e, ex allievi dell'ultima edizione didi Maria De Filippi, sembravano destinati a vivere una favola moderna fuori dalla scuola che li aveva fatti incontrare. Invece, come un colpo di scena inaspettato, la storia tra i due si è conclusa lontano dai riflettori, nel silenzio di una scelta privata. Solo ora Mew, attraverso una storia su Instagram, rompe il silenzio e mette un punto alla relazione che aveva fatto sognare migliaia di fan. Ma cosa è successo davvero tra i due? Mew e, la coppia più amata di "" All'interno della scuola di "", Mew eavevano catturato l'attenzione del pubblico non solo per il loro talento, ma anche per la loro incredibile complicità.