Data alle fiamme per un parcheggio il figlio accusa un malore in aula

accusato un malore uno dei figli di Antonella Iaccarino, la donna di 48 anni Data alle fiamme a Quarto, in provincia di Napoli, il 5 settembre 2023, al culmine di una lite scoppiata per un parcheggio condominiale. Oggi, nell’aula 116 del tribunale di Napoli sono in corso le arringhe degli avvocati. Per questo grave omicidio è imputato il vicino di casa della vittima, Francesco Riccio, a cui viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il ragazzo è stato preda di una crisi mentre l’avvocato di parte civile Luigi Musolino stava ricostruendo la fase più cruenta di quel litigio tra la madre del ragazzo e Riccio. Il giovane, il più piccolo dei figli di Antonella Iaccarino, è stato accompagnato dai suoi familiari all’esterno dell’aula dove poco dopo sono giunti i soccorsi. Anteprima24.it - Data alle fiamme per un parcheggio, il figlio accusa un malore in aula Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiDurante il processo ha ceduto all’emozione e hato ununo dei figli di Antonella Iaccarino, la donna di 48 annia Quarto, in provincia di Napoli, il 5 settembre 2023, al culmine di una lite scoppiata per uncondominiale. Oggi, nell’116 del tribunale di Napoli sono in corso le arringhe degli avvocati. Per questo grave omicidio è imputato il vicino di casa della vittima, Francesco Riccio, a cui viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il ragazzo è stato preda di una crisi mentre l’avvocato di parte civile Luigi Musolino stava ricostruendo la fase più cruenta di quel litigio tra la madre del ragazzo e Riccio. Il giovane, il più piccolo dei figli di Antonella Iaccarino, è stato accompagnato dai suoi familiari all’esterno dell’dove poco dopo sono giunti i soccorsi.

Quarto?, data alle fiamme per un parcheggio: figlio accusa un malore. Data alle fiamme dal vicino per un parcheggio, chiesto ergastolo. Controlli in aziende agricole del Casertano, 80% degli addetti in nero: multe per 85mila euro. Incendio alla stazione ferroviaria: auto rubata divorata dalle fiamme. Via libera allo sgombero del parcheggio dell'azienda di trasporti Rosetta Maschio. C'è la sentenza del Consigl. Ferrara, camper esplode e prende fuoco nel parcheggio di un'area commerciale: due morti. Ne parlano su altre fonti

Quarto , data alle fiamme per un parcheggio: figlio accusa un malore - Durante il processo ha ceduto all'emozione e ha accusato un malore uno dei figli di Antonella Iaccarino, la donna di 48 anni data alle fiamme a Quarto, il 5 settembre 2023, al ... (ilmattino.it)

Data alle fiamme dal vicino per un parcheggio, chiesto ergastolo - Al culmine di una lite condominiale per un parcheggio ha versato addosso alla sua vicina del liquido infiammabile e poi ha appiccato le fiamme, bruciandola viva: ha chiesto la condanna all'ergastolo, ... (msn.com)

Antonella data alle fiamme per un parcheggio a Quarto, chiesto l’ergastolo per il vicino - E' stato chiesto l'ergastolo per Francesco Riccio, che il 5 settembre 2023 diede alle fiamme la vicina di casa Antonella Iaccarino, al culmine di una lite per un parcheggio ... (internapoli.it)