LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo Almeida conserva il primato

DIRETTA LIVE17:27 Il francese Bruno Armirail della Decathlon AG2R La Mondiale Team guida la classifica degli scalatori con quattro lunghezze di vantaggio sullo spagnolo Marc Soler della UAE Team Emirates-XRG.17:25 Con un perentorio assolo lanciato a cinquantasette chilometri dal traguardo l'irlandese Ben Healy vince la quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi da Urduna a Gernika-Lumo. Chiude al secondo posto il francese Axel Laurance della Ineos Grenadier, si piazza terzo l'italiano Simone Velasco della XDS Astana Team.17:18 La Top 10 dell'ordine di arrivo1 Healy Ben EF Education – EasyPost 3:55:572 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 1:473 VELASCO Simone XDS Astana Team 1:484 ARANBURU Alex Cofidis 1:485 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 1:486 VAN GILS Maxim Red Bull – BORA – hansgrohe 1:487 MIQUEL Pau Equipo Kern Pharma 1:488 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 1:489 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:4810 SILVA Guillermo Thomas Caja Rural – Seguros RGA 1:4817:16 Ben Healy è il secondo corridore irlandese a vincere in questa stagione.

