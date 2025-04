Calciomercato.it - Juve, annuncio in diretta: “Il futuro di Yildiz non è cambiato”

Leggi su Calciomercato.it

Le ultime suldel giocatore turco e, di riflesso, su quello del club bianconero nella nuova puntata di TiAmoCalciomercatoSi parla dintus nell’ultima puntata di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Col nostro Riccardo Meloni abbiamo approfondito il tema legato a Kenan. Il talentuoso turco è finito al centro delle voci di mercato.: laha le idee chiare – Calciomercato.itAbbiamo provato a dare una risposta più convincente ed esaustiva possibile. Ma anche la più verosimile ad oggi, anche se nel calcio tutto può cambiare da un giorno all’altro.però, per quanto riguarda l’anno prossimo, è intenzionato a restare, indipendentemente se lacentrerà o meno la Champions League nella prossima stagione. Lo slogan bianconero però è chiaro: “e altri dieci”, in una doppia accezione.