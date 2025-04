Formiche.net - Così Simest promuove lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India

Leggi su Formiche.net

Un fedele alleato per le imprese nella nuova terraopportunità per l’, il polo per l’internazionalizzazione e l’export di Cassa depositi e prestiti, è stata protagonista della due giorni del Forum imprenditoriale e tecnologico italo-no, a Nuova Delhi. Tanto per cominciare, la società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Regina Corradini D’Arienzo, che pochi giorni fa ha comunicato i conti del 2024, chiusi con un utile netto pari a 7,7 milioni di euro, in crescita del 120% rispetto al 2023, ha presentato una serie di iniziative strategiche finalizzate are lotra.In tal senso, per esempio, va l’inaugurazione, alla presenza del vicepremier Antonio Tajani del primo ufficioin, presso l’ambasciatana a Delhi.