Juventusnews24.com - Pagnucco Juve, Panzanaro: «Un atleta completo con una forza mentale straordinaria. Ha tutti i mezzi per affrontare il prossimo step. Ve lo racconto» – ESCLUSIVA

di Nicolò Corradino, l’ex allenatore del settore giovanile bianconero Pieroinntusnews24: tutte le dichiarazioni sul talento della PrimaveraUn futuro sempre più a tinte bianconere per Filippo, terzino classe 2006 dellaPrimavera, fresco di rinnovo con il club. Giocatore duttile, capace di interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco,è considerato uno dei profili più interessanti del vivaiontino. Ha già assaporato la Serie A e il suo potenziale è sotto gli occhi di. Per conoscerlo meglio,ntusnews24 ha intervistato Piero, ex allenatore del settore giovanile bianconero, che ha seguito da vicino la sua crescita nelle formazioni Under 16 e Under 17. L’IDENTIKIT DI FILIPPOnasce calcisticamente in una posizione più offensiva, poi dall’Under 15 bianconera inizia il percorso da esterno basso.