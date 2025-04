LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo Almeida conserva il primato

DIRETTA LIVE17:14 Con il successo odierno il corridore irlandese conquista la nona affermazione da professionista.17:12 Simone Velasco della XDS Astana Team vince la volata del gruppo e chiude terzo.17:11 Chiude secondo il francese Axel Laurance della Ineos Grenadiers.17:09 Ben Healy arriva da solo sul traguardo di Gernika-Lumo.17:07 Ci prova ancora Axel Laurance della Ineos Grenadiers.17:04 Tre chilometri al traguardo per il leader della corsa.17:03 Ben Healy ha vinto otto corse nella sua carriera da professionista.17:00 Mancano meno di cinque chilometri ai piedi della salita di Mendieta, 0,7 km al 6,7% di pendenza media.16:58 La velocità media aggiornata è di 42,1 km/h.16:55 Mancano dieci chilometri all’arrivo.16:55 Torna a guadagnare sul gruppo Ben Healy. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: assolo vincente di Ben Healy a Gernika-Lumo. Almeida conserva il primato. Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:14 Con il successo odierno il corridore irlandese conquista la nona affermazione da professionista.17:12 Simone Velasco della XDS Astana Team vince la volata del gruppo e chiude terzo.17:11 Chiude secondo il francese Axel Laurance della Ineos Grenadiers.17:09 Benarriva da solo sul traguardo di.17:07 Ci prova ancora Axel Laurance della Ineos Grenadiers.17:04 Tre chilometri al traguardo per il leader della corsa.17:03 Benha vinto otto corse nella sua carriera da professionista.17:00 Mancano meno di cinque chilometri ai piedi della salita di Mendieta, 0,7 km al 6,7% di pendenza media.16:58 La velocità media aggiornata è di 42,1 km/h.16:55 Mancano dieci chilometri all’arrivo.16:55 Torna a guadagnare sul gruppo Ben

