CdS – da Lucca a Krstovic tutti i nomi per l’attacco

2025-04-11 05:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport:ROMA – La Roma ha bisogno di più gol, Claudio Ranieri è stato chiaro nel corso delle settimane ammettendo le difficoltà della rosa giallorossa a trovare la porta avversaria e quelle reti che sarebbero servite nelle partite chiave sia di campionato che di coppa. «Il cinismo non si allena, o ce l’hai oppure non ce l’hai», aveva detto Sir Claudio in una conferenza stampa. E da lì non ha mai fatto marcia indietro, convinto di dover trovare per la prossima stagione delle soluzioni alternative a Dovbyk per aumentare la potenzia offensiva della squadra. Perché oltre all’ex Girona nessun altro giocatore ha raggiunto le dieci reti stagionali. Dybala si è fermato a otto, due in meno invece per Shomurodov e Saelemaekers.